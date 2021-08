La definizione e la soluzione di: Louis __, pilota che trasvolò per primo La Manica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BLERIOT

Curiosità/Significato su: Louis __, pilota che trasvolo per primo La Manica Nascono così le prime trasvolate: Louis Blériot, che trasvolò la Manica nel 1909. È a bordo dello stesso aereo che l'italiano Cesare Suglia nel 1913 effettuerà

