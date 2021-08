La definizione e la soluzione di: Il loro cantone ha per capoluogo Coira. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : GRIGIONI

Curiosità/Significato su: Il loro cantone ha per capoluogo Coira cantone dei Grigioni detto Reno Posteriore prende il suo nome definitivo. Attraversata la città di Coira il Reno lascia il cantone ed entra nel Canton San Gallo. I principali affluenti 35 ' (3 749 parole) - 15:32, 3 lug 2021

