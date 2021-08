La definizione e la soluzione di: Locuzione che intende in grande quantità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : AVOLONTA

Curiosità/Significato su: Locuzione che intende in grande quantita Proprietary trading Con la Locuzione inglese proprietary trading o prop trading si intende l'attività di trading realizzata con scorte commerciali, obbligazioni, valute, 1 ' (122 parole) - 05:39, 12 ott 2015

Altre definizioni con locuzione; intende; grande; quantità; È globale in una locuzione di Marshall McLuhan; Locuzione critica verso certi metodi: c'è __; E' del vero in una nota locuzione; Ingiustamente... con una locuzione; La capacità d'intendere; Si fanno per intendersi; Un Ministro sovrintende a quelli culturali; Locuzione per intendere molto facilmente a __; Misurano la grandezza del televisore; È a rischio eliminazione dal Grande Fratello; Grande mobile con apertura sul lato superiore; L'Ettore grande attore comico del primo Novecento; Ridotto d'intensità o di quantità; La quantità individuale di cibo; Indica una quantità ipotetica; Indica una grande quantità; Ultime Definizioni