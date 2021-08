La definizione e la soluzione di: In linguistica carenza di accento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ATONIA

Curiosità/Significato su: In linguistica carenza di accento Lingua siciliana (categoria Contestualizzare fonti - linguistica) e u). L'accento grave va messo quando l'accento cade nell'ultima vocale (come in italiano), come accento tonico e quando una parola finisce in "-ia" (es 84 ' (8 721 parole) - 06:40, 31 ago 2021

La branca della linguistica dei toni e dei ritmi; Linguisticamente, i francesi del sud; In linguistica, la sostituzione della V con la B; Una costruzione linguistica con sintassi anomala; Malattia provocata da carenza di vitamina C; È affetto da carenza di ferro; Malattia da carenza nutritiva diffusa nell'800; E' dovuta alla carenza di globuli rossi; Cambia a seconda dell'accento del parlante; Lo è l'accento non acuto; Una croce... con l'accento; Una lettera che può avere l'accento;