La definizione e la soluzione di: In un libro di H.G. Wells era del tempo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MACCHINA

Curiosità/Significato su: In un libro di H.G. Wells era del tempo H. G. Wells H. G. Wells, pseudonimo di Herbert George Wells (Bromley, 21 settembre 1866 – Londra, 13 agosto 1946), è stato uno scrittore britannico tra i più popolari 162 ' (18 951 parole) - 20:32, 28 ago 2021

Altre definizioni con libro; wells; tempo; È alta in un libro di Nick Hornby; Relativo al libro sacro islamico; Racchiudono il segnalibro; Noto libro di Carlo Levi: Cristo si è fermato __; Un tempo erano noti come Biscotti di Novara; Un piccolo e temporaneo luogo di commercio; Luogo in cui si risiede anche temporaneamente; Se è di tempo non si ricava con le forbici; Ultime Definizioni