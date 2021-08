La definizione e la soluzione di: Lastra metallica protettiva per il fuoco domestico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CAMINIERA

Curiosità/Significato su: Lastra metallica protettiva per il fuoco domestico Leghe di alluminio (sezione Leghe per lavorazioni plastiche) tipi di corrosione, e per questo vengono trattate con procedimenti come l'anodizzazione o l'applicazione di vernice protettiva (primer). Se non trattata 39 ' (4 147 parole) - 05:35, 16 lug 2021

Altre definizioni con lastra; metallica; protettiva; fuoco; domestico; Bibita dissetante giallastra; Una lega giallastra; Mutano l'asta in lastra; L’altezza di una lastra di vetro; Quello per le ostriche è in maglia metallica; Ha la capocchia metallica; Le freccette dalla punta metallica di un comunissimo gioco; Strada metallica per treni; Creare una barriera protettiva, respingere; Una tipica crema protettiva dell'estate; Fascia protettiva lungo le pareti; Ci sono quelle di fuoco... e di leone; Antica arma da fuoco dal nome... ronzante; Vi si appicca il fuoco in casa; Adatti a produrre fuoco; Come dire domestico; Quello domestico... rappresenta la casa; Come un prodotto di tipo domestico e tradizionale; Il focolare domestico; Ultime Definizioni