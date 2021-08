La definizione e la soluzione di: L'artista scelto per le banconote da 500.000 lire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : RAFFAELLO

Curiosità/Significato su: L artista scelto per le banconote da 500.000 lire banconote della lira italiana emise banconote da 25, 50, 100, 500 e 1.000 lire di misure 80 x 40 mm, che venivano stampate dall'Officina carte valori di Torino. Nel 1866 le banconote divennero 38 ' (3 969 parole) - 00:57, 24 ago 2021

