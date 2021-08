La definizione e la soluzione di: L'Andreas ex calciatore campione del mondo 1990. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : BREHME

Curiosità/Significato su: L Andreas ex calciatore campione del mondo 1990 Andreas Brehme Andreas Brehme (Amburgo, 9 novembre 1960) è un allenatore di calcio ed ex calciatore tedesco, di ruolo difensore o centrocampista. Con la nazionale tedesca 27 ' (1 919 parole) - 15:18, 11 lug 2021

