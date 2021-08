La definizione e la soluzione di: L'alito pesante... in gergo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : FIATELLA

Curiosità/Significato su: L alito pesante... in gergo Episodi di Dragon Ball Z l'universo. In Italia la serie è arrivata nel 2000 ad opera di Mediaset, che, in occasione della trasmissione su Italia 1, ne cambiò il titolo in What's My 207 ' (1 366 parole) - 20:19, 19 mag 2021

Altre definizioni con alito; pesante; gergo; Salito sul podio dei vincitori; Un centro turistico della Calitormia; Venne assalito insieme ai figli da serpi marine; Imbestialito... come l'Orlando di Ariosto; Se è viziata, è pesante; Un pesante copricapo; Se è pesante, si soffoca; Uno stile... pesante; Gergo anglosassone; In gergo, arrabbiatura o momentaneo impazzimento; In gergo, saltare la traccia di una canzone; In gergo web, chi è espulso da un gruppo internet; Ultime Definizioni