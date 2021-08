La definizione e la soluzione di: Lago svizzero con Aar come principale affluente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : BIENNE

Curiosità/Significato su: Lago svizzero con Aar come principale affluente Svizzera nord il Lago dei Quattro Cantoni. Il corso d'acqua più lungo nel territorio svizzero è il Reno, lungo 375 km, seguito dal suo affluente Aar con 295 km 244 ' (24 503 parole) - 22:15, 20 ago 2021

