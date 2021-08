La definizione e la soluzione di: Lacrimosi... come salici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PIANGENTI

Curiosità/Significato su: Lacrimosi... come salici Rete tranviaria di Bologna (nell'odierno quartiere San Donato); Via Mazzini, fino alla Chiesa di Santa Maria Lacrimosa degli Alemanni; Via Sant'Isaia, fino alla Chiesa di San Paolo di Ravone; 91 ' (9 861 parole) - 15:37, 31 ago 2021

Altre definizioni con lacrimosi; come; salici; Lago svizzero con Aar come principale affluente; Un fiore profumato delle iridacee come la refracta; Una parola come computer o skateboard; Categorico... come le dottrine religiose; Come un verbo o un bilancio; Sigla dell'acido acetilsalicilico; L'acido acetilsalicilico; Ultime Definizioni