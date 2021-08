La definizione e la soluzione di: Istituti come i collegi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CONVITTI

Curiosità/Significato su: Istituti come i collegi Scuola secondaria di secondo grado in Italia ( collegio dei docenti) essenzialmente in cinque grandi rami: Licei Istituti tecnici Istituti professionali Istituti d'arte Istituti magistrali I licei veri e propri, senza quindi contare 37 ' (4 184 parole) - 13:18, 12 giu 2021

Altre definizioni con istituti; come; collegi; Istituti classici, scientifici o artistici; Ne fanno largo uso gli istituti di bellezza; Istituti di credito; Uno stampatore... come Gutenberg; Un'avversaria... come la Tiziana cantante; Nome alternativo dell'osso noto come perone; Un anfibio come la Hyla meridionalis; Una riunione ufficiale di un organo collegiale; Le sale da pranzo dei collegi; Si pagano in collegio; La linea di chi sta in collegio; Ultime Definizioni