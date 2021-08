La definizione e la soluzione di: Intrecciate come le braccia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CONSERTE

Curiosità/Significato su: Intrecciate come le braccia Fede nuziale nella fede), in cui al posto del castone erano raffigurate due mani Intrecciate, talvolta con un cuore al centro. Ossolana, proviene dalla Val d'Ossola 5 ' (421 parole) - 18:41, 10 lug 2021

