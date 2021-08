La definizione e la soluzione di: Impetuosa... come l'Etna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : VULCANICA

Curiosità/Significato su: Impetuosa... come l Etna Alcantara (fiume) fiume prende a scorrere tra il massiccio di origine vulcanica del monte Etna a sud e i contrafforti meridionali dei monti Nebrodi e Peloritani a nord 8 ' (883 parole) - 22:18, 13 ago 2021

