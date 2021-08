La definizione e la soluzione di: Impersona personaggi noti copiandone look e gesti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : IMITATORE

Il supereroe impersonato da Paperoga; Impersonava Charlot; Il supereroe impersonato da Fenton in DuckTales; Il sacerdote-detective impersonato da Terence Hill; Il personaggio di Courtney Cox in Friends; Il personaggio di Mister T nella serie TV A-Team; Un Tom personaggio de Il signore degli anelli; Personaggio femminile nei film di 007 ing; Un tempo erano noti come Biscotti di Novara; Cetacei noti per la loro intelligenza e socialità; Il Dottore... dei noti anfibi; Incroci fra noti equini, di cui uno africano; L'ufficio che gestisce i conti di un ente; Gesti teneri fatti passando la mano sulla pelle; I Vigili che gestiscono il traffico; Liquore digestivo;