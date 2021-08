La definizione e la soluzione di: Hit scritta per Cher: __ My Baby Shot Me Down. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : BANGBANG

Curiosità/Significato su: Hit scritta per Cher: __ My Baby Shot Me Down Cher of Chér. L'album contiene anche Bang Bang (My Baby Shot Me Down), la hit mondiale che ha venduto più di un milione di copie. La canzone, scritta da Sonny 75 ' (9 385 parole) - 23:05, 4 ago 2021

Altre definizioni con scritta; cher; baby; shot; down; La scritta rossa di un'iconica scena di Shining; La scritta sullo slittino nel film Quarto potere; Domanda scritta presentata a un ente; La scritta caldo sui rubinetti dei bagni inglesi; Un successo di Cher: Strong __ ing; Un noto marchio varesino di biancheria intima; A Roma la sua bocca si dice smascheri gli adulteri; Superficie su cui si sfidano gli schermidori; Può essere dog... e baby ing; La babysitter di una volta; La Mia attrice in Rosemary's baby; Il rapper che canta Baby con Justin Bieber; Celebre brano di Bob Marley I shot the __ ing; Si cerca di evitarlo ricorrendo al lockdown; L'urto dello splashdown; La cantante inglese di Down by the water; Mollare qualcuno... con il download!; Ultime Definizioni