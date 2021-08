La definizione e la soluzione di: Il Giorgio che recitò in Distretto di polizia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TIRABASSI

Curiosità/Significato su: Il Giorgio che recito in Distretto di polizia Giorgio Tirabassi fiction Distretto di polizia, Giorgio Tirabassi interpreta dalla prima alla sesta stagione il ruolo dell'ispettore capo Roberto Ardenzi, che nella terza 10 ' (1 096 parole) - 22:48, 21 lug 2021

