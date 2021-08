La definizione e la soluzione di: In gergo, le occupano i politici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : POLTRONE

Un anello vistoso in gergo popolare; Il gelido imbarazzo nel gergo dei social ing; In gergo, scoprire una tresca, un intrigo; Rovinare o comportarsi male in gergo; Si occupano di spegnere incendi e salvare persone; Quelli diffusi occupano più stabili; Occupano i grandi posti barca; Le banche si occupano di quelle patrimoniali; Discussione accesa su temi politici o culturali; Allontanamento all'estero dei dissidenti politici; I discorsi propagandistici dei politici; Personale a protezione di politici e VIP;