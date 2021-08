La definizione e la soluzione di: Il Fulvio ex calciatore campione del mondo nel '82. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : COLLOVATI

Curiosità/Significato su: Il Fulvio ex calciatore campione del mondo nel 82 Fulvio Collovati Fulvio Collovati (Teor, 9 maggio 1957) è un dirigente sportivo ed ex calciatore italiano, di ruolo difensore, campione del mondo con la nazionale italiana 24 ' (1 690 parole) - 18:22, 13 giu 2021

