La definizione e la soluzione di: Frutto invernale contenuto in un riccio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CASTAGNA

Curiosità/Significato su: Frutto invernale contenuto in un riccio Castagna (sezione Descrizione del riccio) premura in una «cupola irta di spine» un Frutto di «scarso valore». Plinio si sofferma sull'utilizzo del Frutto in ambito culinario: «…Sono più buone da 51 ' (6 810 parole) - 06:41, 23 ago 2021

Altre definizioni con frutto; invernale; contenuto; riccio; Tra quelli semplici ci sono glucosio e fruttosio; Il gambo che collega il frutto alla pianta; Stridore frutto dell'attrito tra parti metalliche; Un frutto estivo... liscio; Sport invernale in cui si sta proni su una slitta; Praticare uno sport invernale; I mezzi di uno sport invernale; Uno sport olimpico invernale di coppia; Intriso... di contenuto; Il sistema di informazione contenuto in DNA e RNA; Espressione e Contenuto; Liberare dal contenuto; Ne fa tante il capriccioso; Spavento e raccapriccio; Lo è il capriccio di Rimskij-Korsakov; Le hanno starne e scriccioli; Ultime Definizioni