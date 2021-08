La definizione e la soluzione di: Fatte crescere come galline, pecore, mucche... Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ALLEVATE

Curiosità/Significato su: Fatte crescere come galline, pecore, mucche.. castello e vi fa crescere intorno una folta siepe di rose selvatiche per impedire a chiunque l'accesso. I cento anni trascorrono e, come stabilito, un principe

Altre definizioni con fatte; crescere; come; galline; pecore; mucche; Posti, zone frasi fatte: __ comuni; Birbonate fatte da chi è poco più che un fanciullo; Dotato di fattezze anomale e mostruose; Smorfie fatte per schernire; Un'operazione per non fare crescere le erbacce; Si sono fermati presto nel crescere; Sentirsi crescere... a barba; Si è fermato nel crescere; Divorare dilaniando coi denti come animali feroci; Strozzato... come un rumore; A mezz'aria come un lampadario; Ridicolo e velleitario... come un golpe da __; Alle galline si accorciano tarpandole; Il cortile con le galline; Sgozza galline e conigli; Commercia anche galline; Radono... le pecore; Macchinetta per... spogliare le pecore; IL gemito della pecorella; I maschi tra le pecore; La coda delle mucche; Una razza di mucche; Gli animali come le pecore e le mucche; Ruminanti come mucche, buoi e bisonti;