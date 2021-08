La definizione e la soluzione di: Si farcisce per fare i toast. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PANCARRE

Altre definizioni con farcisce; fare; toast; Farcisce un classico panino da fast food ing; Si farcisce in Romagna; Si farcisce con prosciutto e sottilette; La loro lotta si può fare in pigiama sul letto; Fare le cose nel migliore dei modi: __ comanda; Poca voglia di fare e ritrosia a essere coinvolti; Si deve fare il giorno di un intervento chirurgico; Si usa per preparare i toast; Toast senza vocali; Ultime Definizioni