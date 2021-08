La definizione e la soluzione di: Estremamente chiuso in difesa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ARROCCATO

Curiosità/Significato su: Estremamente chiuso in difesa Chiusi fondovalle dell'omonima valle Estremamente fertile. Le prime testimonianze scritte di Chiusi risalgono all'Ellenismo, quando, in un documento di Polibio, compare 29 ' (3 521 parole) - 16:17, 13 mag 2021

Altre definizioni con estremamente; chiuso; difesa; Estremamente vogliosi di cibo; Discorsi frivoli o estremamente futili; Discorso estremamente lungo e noioso; Estremamente elevata; Lo è uno chiuso e introverso; Vi resta rinchiuso lo Zi' Dima pirandelliano; Quello di chiuso è abbastanza sgradevole; Volontariamente chiuso in casa, per timore di uscire; Lo è una causa... difesa e sostenuta; Imponente cane da difesa di origine spagnola; Un’associazione per la difesa delle tradizioni agroalimentari; Si oppone alla difesa; Ultime Definizioni