La definizione e la soluzione di: Ne è un esempio la Tongass in Alaska. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FORESTA

Curiosità/Significato su: Ne e un esempio la Tongass in Alaska Alaska sud-orientale non-nativi dell'Alaska, il suo territorio è in larga parte ancora selvaggio. Tutta la parte meridionale fa parte della Foresta nazionale di Tongass mentre 52 ' (5 939 parole) - 16:28, 9 ago 2021

