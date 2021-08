La definizione e la soluzione di: Erano perdute in un romanzo di Balzac. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ILLUSIONI

Curiosità/Significato su: Erano perdute in un romanzo di Balzac Honoré de Balzac Illusioni perdute (Illusions perdues) - da Illusioni perdute Il grande amore di Balzac (1973) La bella scontrosa (La Belle Noiseuse), regia di Jacques Rivette 39 ' (5 136 parole) - 01:54, 14 feb 2021

Altre definizioni con erano; perdute; romanzo; balzac; Erano verdi nel programma TV Solletico; Erano innocenti in un brano di Lucio Battisti; Un tempo erano noti come Biscotti di Novara; Così erano detti i contadini francesi: Jacques __; Il Nicolas interprete de Il mistero delle pagine perdute; I sette __, romanzo di Agatha Christie del 1929; Dà il nome al secondo romanzo di Sibilla Aleramo; Noto romanzo di Ivan Aleksandrovic Goncarov; Romanzo del 2001 dell'autore americano Palahniuk; Gli estremi di Balzac; __ Grandet, romanzo di Balzac del 1833; L'Eugenia di Balzac; Ultime Definizioni