Soluzione 9 lettere : STROZZATO

Curiosità/Significato su: Lo era il rivo che gorgoglia per Eugenio Montale Spesso il male di vivere ho incontrato incontrato: era il rivo strozzato che gorgoglia, era l’incartocciarsi della foglia riarsa, era il cavallo stramazzato Bene non seppi, fuori del prodigio che schiude 7 ' (773 parole) - 20:17, 26 lug 2021

