La definizione e la soluzione di: Lo era l'agenda in un film di Ken Loach del 1990. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : NASCOSTA

Curiosità/Significato su: Lo era l agenda in un film di Ken Loach del 1990 Ken Loach Kenneth Charles Loach (Nuneaton, 17 giugno 1936) è un regista, attivista e politico britannico. Figlio di operai, ha dedicato tutta la sua opera cinematografica 20 ' (2 240 parole) - 17:21, 14 ago 2021

