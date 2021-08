La definizione e la soluzione di: Era grande in un noto film di L. Kasdan del 1983. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : FREDDO

Curiosità/Significato su: Era grande in un noto film di L. Kasdan del 1983 I predatori dell'arca perduta (categoria film ambientati in Perù) the Lost Ark) è un film del 1981 di Steven Spielberg, capostipite della tetralogia cinematografica di Indiana Jones. Dal 2000 il film viene commercializzato 24 ' (2 580 parole) - 00:15, 1 ago 2021

