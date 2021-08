La definizione e la soluzione di: Un dono per le feste... detto in modo aulico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : STRENNA

Curiosità/Significato su: Un dono per le feste... detto in modo aulico Il principe (categoria Saggi in italiano) realtà: questo è il concetto di realtà effettuale. Il lessico non è aulico ma quasi un sermo cotidianus (nella questione della lingua Machiavelli sostenne 79 ' (11 865 parole) - 02:52, 28 mag 2021

Prendono la pioggia al posto nostro; Racchiudono il segnalibro; Abitano case che non possiedono; Chiudono le mascelle; Il santo irlandese festeggiato il 17 marzo; Sono tanti... per il festeggiato; Il nome di chi festeggia l'onomastico il 17 maggio; Festeggiare o condurre un rito; __ ridendo mores, in un detto latino lat; Così è detto il gol sbagliato dall'attaccante; Così era detto un ebreo costretto a convertirsi; Gioco medievale detto anche giostra del saraceno; Lo sono state Tina Modotti e Claude Cahun; I pomodori senza buccia; Modo più gergale per dire collaboratori scolastici; Imitare in modo caricaturale; Un insolito e aulico... cervello; Dispositivo idraulico che libera i dotti dall'aria; Fitto e frequente... in modo desueto e aulico!; Un suonatore... un po' aulico!;