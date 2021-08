La definizione e la soluzione di: Divorare dilaniando coi denti come animali feroci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SBRANARE

Altre definizioni con divorare; dilaniando; denti; come; animali; feroci; Divorare libri; Ben Bella e Bouteflika ne sono stati presidenti; Gli studenti vi segnano i compiti; Entusiasmi... ardenti; Ha un fratello identico a sé stesso; Fatte crescere come galline, pecore, mucche..; Strozzato... come un rumore; A mezz'aria come un lampadario; Ridicolo e velleitario... come un golpe da __; Può nutrire neonati umani e animali; L'acqua e farina che si dà a certi animali; La stalla di animali come le vacche; Paura patologica degli animali; Animale a sette teste che, tagliate, rinascevano più feroci; Bestie feroci o... mercati; Cani feroci; Inferociti... o idrofobi!;