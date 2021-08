La definizione e la soluzione di: Disattesa come una promessa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TRADITA

Curiosità/Significato su: Disattesa come una promessa promessa elettorale Una promessa elettorale è una promessa fatta al pubblico e agli elettori durante la campagna elettorale da un candidato/partito politico che sta cercando 6 ' (793 parole) - 02:50, 18 set 2020

