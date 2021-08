La definizione e la soluzione di: In dieci valgono 1000 kg. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : QUINTALI

Curiosità/Significato su: In dieci valgono 1000 kg John Isner (sezione 2018, l'anno migliore: primo titolo Masters 1000 in singolare, prima semifinale in uno Slam e numero 8 ATP) 2007, ha vinto in carriera 16 titoli in singolare dell'ATP World Tour tra i quali spicca il Miami Open 2018, l'unico torneo Masters 1000. La sua migliore 59 ' (5 359 parole) - 10:54, 31 ago 2021

Altre definizioni con dieci; valgono; 1000; Dieci per dieci per dieci Watt; Lista di dieci regole o precetti; La competizione di dieci specialità di atletica; Diecimila metri quadrati; Equivalgono a miliardi di tonnellate di tritolo; Valgono 1; Non valgono nulla; Equivalgono a... un decimo; 1 1000 di millimetro; Brevettò oltre 1000 invenzioni; Sono 1000 in 1 kg; Ultime Definizioni