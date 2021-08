La definizione e la soluzione di: Così canta Nek: Laura non c'è, è __ via. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ANDATA

Curiosità/Significato su: Cosi canta Nek: Laura non c e, e __ via Laura Pausini Laura Pausini (Faenza, 16 maggio 1974) è una cantautrice italiana. Ha iniziato la sua carriera nel 1993, vincendo il Festival di Sanremo nella sezione 183 ' (16 038 parole) - 16:27, 24 ago 2021

