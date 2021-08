La definizione e la soluzione di: La corte per i reati che destano allarme sociale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ASSISE

Curiosità/Significato su: La corte per i reati che destano allarme sociale Raggruppamento operativo speciale e sono deputate alle indagini sui più efferati delitti che destano particolare allarme sociale. Reparto Indagini Tecniche; Reparto Indagini Telematiche 23 ' (2 419 parole) - 23:50, 15 ago 2021

Altre definizioni con corte; reati; destano; allarme; sociale; Comportarsi con malizia per farsi corteggiare; Scortese, maleducata; Erano i buffoni di corte; Pieni di cortesie; Fantasiosa, creativa; Carica... di laureati; Giudica reati gravi; Creati con talento; Lo destano le mostruosità; Manco queste esplosioni... destano il dormiglione!; Gridato due volte è un idiomatico falso allarme; Il Gene attore statunitense in Allarme Rosso; Mette in allarme l'automobilista; La voce dell'impianto d’allarme; Gruppo sociale composto da parenti; Come chi ama le feste e la vita sociale; Condizione sociale, politica o giuridica lat; Posizione sociale; Ultime Definizioni