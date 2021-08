La definizione e la soluzione di: Contusa... come un'auto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : AMMACCATA

Curiosità/Significato su: Contusa... come un auto Fatti del G8 di Genova 20/7/2001 a seguito di traumatismi contusivi vari riportò un trauma cranico con ferita lacero-contusa al vertice, una contusione semplice all'avambraccio destro 153 ' (17 140 parole) - 17:32, 28 ago 2021

Altre definizioni con contusa; come; auto; Sconveniente... come un'arma; Come una Milly e una Gabriella della televisione; Un protettore di artisti... come Gaio Cilnio; Un tempo erano noti come Biscotti di Novara; Relativa all'autore dell'Odissea; L'Ian autore del best seller Espiazione; Peter __, autore nel '68 del libro Non è terrestre; Romanzo del 2001 dell'autore americano Palahniuk; Ultime Definizioni