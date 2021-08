La definizione e la soluzione di: Contiene i campioni in laboratorio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PROVETTA

Curiosità/Significato su: Contiene i campioni in laboratorio Campione (laboratorio) cui si prelevano campioni di materiale che vengono poi trasportati in laboratorio per essere analizzati. È fondamentale, in casi come i due sopraelencati 2 ' (295 parole) - 14:19, 28 mar 2020

Altre definizioni con contiene; campioni; laboratorio; Nel computer contiene i file; Contiene l'inchiostro per le stampanti; Shopping __ contiene la spesa; E' nero se contiene crusca; Medico che analizza campioni a scopo diagnostico; La League, vecchia Coppa dei Campioni ing; Uomini campioni di bellezza; L'lvan tra i campioni del tennis; Unire più elementi in laboratorio; Laboratorio di moda o di arte fra; Laboratorio d'artista; Un esame di laboratorio;