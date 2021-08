La definizione e la soluzione di: Congegno meccanico per collegare fili elettrici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MORSETTO

Altre definizioni con congegno; meccanico; collegare; fili; elettrici; Rimuovere un pezzo da un congegno; Il congegno esplosivo delle granate; Un micidiale congegno; In mezzo al congegno; L'operaio che manovra un braccio mobile meccanico; Un automa meccanico; Lo ripone il meccanico; Un arnese del meccanico e del falegname; Affiliato a Cosa Nostra; Sottoposto a un rito di affiliazione; Recitano tirando fili; Filippo Tommaso, celebre scrittore futurista italiano; Quelle da elettricista servono a cingere; Li registrano i contatori dell'acqua ed elettrici; Convogli in miniatura per bambini: __ elettrici; Sostegni per cavi elettrici; Ultime Definizioni