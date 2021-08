La definizione e la soluzione di: Condimento per carni a base di uovo e limone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : FRICASSEA

Curiosità/Significato su: Condimento per carni a base di uovo e limone Maionese (categoria Piatti a base di uova) tuorlo d'uovo e aromatizzato con aceto o succo di limone (che aiuta l'emulsionamento); è tollerato anche l'uso della senape. Con l'aggiunta di altri ingredienti 12 ' (1 606 parole) - 12:16, 22 giu 2021

