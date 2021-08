La definizione e la soluzione di: Con la Fruttiera in un'opera di Georges Braque. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : BICCHIERE

Curiosità/Significato su: Con la Fruttiera in un opera di Georges Braque Georges Braque Georges Braque /???? b?ak/ (Argenteuil, 13 maggio 1882 – Parigi, 31 agosto 1963) è stato un pittore e scultore francese, che assieme a Pablo Picasso è 10 ' (1 341 parole) - 10:25, 8 mag 2021

