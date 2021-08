La definizione e la soluzione di: Con carta e sasso in un gioco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FORBICE

Curiosità/Significato su: Con carta e sasso in un gioco Morra cinese ( carta forbice sasso) comunemente conosciuta come carta-sasso-forbici, è un gioco di mano popolare, spesso giocato dai bambini. Il gesto di partenza del gioco è quasi identico a quello 8 ' (1 067 parole) - 16:37, 29 lug 2021

Altre definizioni con carta; sasso; gioco; Nota colla spalmabile per carta; La richiesta quando si paga col Pos: Carta o __?; Detenevano il potere giudiziario a Cartagine; Luoghi di riciclaggio e lavorazione della carta; Equilibrare un torto: __ un sassolino dalla scarpa; Una negazione anglosassone; Gergo anglosassone; Uno per gli Anglosassoni; Il gioco di carte col minor numero di partecipanti; Gioco medievale detto anche giostra del saraceno; Noto videogioco online a tema agricolo; Imbrogliare al gioco;