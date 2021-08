La definizione e la soluzione di: In comune ha un ruolo simile a quello di ministro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ASSESSORE

Curiosità/Significato su: In comune ha un ruolo simile a quello di ministro Giulio Andreotti (categoria Errori del modulo citazione - pagine con errori in urlarchivio) per 32 volte ministro della Repubblica considerando anche gli incarichi ad interim: otto volte ministro della difesa; cinque volte ministro degli affari 136 ' (13 515 parole) - 10:35, 28 ago 2021

Altre definizioni con comune; ruolo; simile; quello; ministro; Abita in un piccolo comune; Nota e storica frazione del comune di Verbania; Comune trevigiano col Torresìn e il Torresòn; Comune bellunese di un noto e omonimo birrificio; Ruolo del baseball fra prima e seconda base; Chiamato a sé come si fa con un impegno o ruolo; Ruolo ricoperto nel frattempo __ lat; Un ruolo per baritoni; Nome popolare del mollusco simile alla chiocciola; Onirico, inverosimile; Mollusco simile alla seppia; Decorazione per la testa, simile a una corona; In TV c'era quello del giorno dopo; Quello Democratico Popolare fu costituito nel 1947; In politica, quello disposto... è indivisibile; Quello pilota è la prima puntata di un telefilm; Roberto, attuale ministro della salute; Un ministro del sultano; Il primo ministro inglese; Il Giovanni più volte Primo Ministro fra ‘800 e ‘900; Ultime Definizioni