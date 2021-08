La definizione e la soluzione di: Comune palermitano narrato in un film di Tornatore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : BAGHERIA

Curiosità/Significato su: Comune palermitano narrato in un film di Tornatore Cinema italiano ( film italiano) aggiudicherà nuovamente l'Oscar per il Miglior film straniero. Da sottolineare la peculiare carriera del palermitano Vittorio De Seta che negli anni cinquanta 262 ' (32 313 parole) - 03:39, 25 ago 2021

Altre definizioni con comune; palermitano; narrato; film; tornatore; Il nome comune del particolato carbonioso; Il comune napoletano con il tempio di Serapide; Il comune romagnolo con Milano Marittima; Comune ligure che dà il nome a un'oliva; Città del palermitano col Duomo patrimonio UNESCO; Comune del Palermitano; Il Giuda traditore narrato nei Vangeli cristiani; Lo story... dei narratori! ing; Il narratore del 400 che scrisse il Novellino; Lo era l'agenda in un film di Ken Loach del 1990; Dell'imperatore in un film d'animazione Disney; Un film di Lucio Fulci: Non si sevizia un __; Era Blue in un film di Woody Allen del 2013; Il Ben de Il camorrista di Giuseppe Tornatore; Ultime Definizioni