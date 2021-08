La definizione e la soluzione di: Come molte chiese europee tra i secoli XII e XV. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : GOTICHE

Curiosità/Significato su: Come molte chiese europee tra i secoli XII e XV Papa Pio XII molti anni precettore e mentore del futuro papa Pio XII e in seguito insignito della medaglia d'oro pontificia da papa Benedetto XV. Dopo le elementari 134 ' (14 750 parole) - 14:29, 26 ago 2021

