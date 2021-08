La definizione e la soluzione di: Come la bandiera polacca oppure ucraina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : BICOLORE

Curiosità/Significato su: Come la bandiera polacca oppure ucraina Guerra sovietico-polacca contro le armate controrivoluzionarie. La guerra ebbe inizio con l'invasione polacca di Lituania, Bielorussia e ucraina allo scopo di ricreare una Grande Polonia; 116 ' (14 615 parole) - 16:00, 18 ago 2021

Altre definizioni con come; bandiera; polacca; oppure; ucraina; Come risarcimenti... in denaro; Un territorio governato come l'Oman; Un avverbio come forse; Insetto come la vanessa del cardo; Posizione della bandiera nei giorni di lutto; Sulla bandiera turca è raffigurata con una stella; Insieme alle stelle sulla bandiera americana; Ciascuna ha la sua bandiera; Storica città polacca con la Torre Trynitarska; La Compagnia aerea polacca; Compagnia aerea polacca; La città polacca con l'università Jagellonica; Non rinviabile, oppure incalzante; Grande coalizione oppure Governo di larghe _; Oppure... a Liverpool; Oppure a Parigi; Regione storica dell'Ucraina; Stato dell'Europa orientale tra Romania e Ucraina; Grande città dell'Ucraina; L'attrice d'origine ucraina di Ted e Il cigno nero; Ultime Definizioni