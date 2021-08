La definizione e la soluzione di: In TV c'era quello del giorno dopo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ALMANACCO

Curiosità/Significato su: In TV c era quello del giorno dopo 28 giorni dopo 28 giorni dopo (28 Days Later) è un film del 2002 diretto da Danny Boyle. In Gran Bretagna un gruppo di animalisti (due uomini e una donna), si introduce 15 ' (2 008 parole) - 12:19, 13 giu 2021

Quello Democratico Popolare fu costituito nel 1947; In comune ha un ruolo simile a quello di ministro; In politica, quello disposto... è indivisibile; Quello pilota è la prima puntata di un telefilm; Viaggia ogni giorno per raggiungere l'ufficio; Si deve fare il giorno di un intervento chirurgico; Oscillano... sui mezzi pubblici ogni giorno; Il trentesimo giorno dalla scomparsa di un defunto; Si trovano dopo i sinonimi; Entrato in carica dopo un altro; Accolto nuovamente dopo un'esclusione; Il letto subito dopo averci dormito;