La definizione e la soluzione di: Ci si cammina in aereo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CORRIDOIO

Curiosità/Significato su: Ci si cammina in aereo Pamela Courson Negron a proposito del ruolo di Meg Ryan in The Doors. «Ricordo la scena in cui lei cammina all'interno dell'aereo e dice: "Ciao, sono Pamela Morrison, più 13 ' (2 039 parole) - 20:03, 4 giu 2021

