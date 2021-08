La definizione e la soluzione di: __ Calling, album dei Clash del 1979. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: __ Calling, album dei Clash del 1979

The Clash caratterizzò i primi due album The Clash del 1977 e Give 'Em Enough Rope del 1978), i Clash cambiarono rotta con il seguente London Calling (1979), sempre ispirato 67 ' (7 871 parole) - 18:38, 18 ago 2021