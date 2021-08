La definizione e la soluzione di: La branca commerciale in cui opera un'attività. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SETTORE

Curiosità/Significato su: La branca commerciale in cui opera un attivita Diritto commerciale Voce principale: Diritto privato. Il diritto commerciale (in inglese: commercial law) è una branca del diritto privato che regola i rapporti attinenti 15 ' (1 824 parole) - 09:04, 14 lug 2021

