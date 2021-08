La definizione e la soluzione di: In biologia è sinonimo di ermafrodito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ANDROGINO

Curiosità/Significato su: In biologia e sinonimo di ermafrodito Androgino (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) sinonimo di intersessuale o ermafrodito. Questi ultimi due termini in biologia, in zoologia e in botanica, indicano la copresenza in un individuo di apparati 25 ' (3 023 parole) - 08:19, 30 mag 2021

