La definizione e la soluzione di: Barra che sostiene un muro in costruzione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PUNTELLO

Altre definizioni con barra; sostiene; muro; costruzione; Negli aerei viene detta barra di comando fra; Una barra di metallo fuso; Si manovra con la barra; Gli sbarramenti sui fiumi; Sostiene l'architrave; Cavo che sostiene l'albero di una barca; La Sostiene la bugia; L'autore di Sostiene Pereira; Piani da muro spesso sostenuti da staffe; Muro divisorio non portante; Si usano per inserire i chiodi nel muro; Fenditure nel muro; Una costruzione piuttosto malmessa; Tipica costruzione degli Inuit; L'Istituto per la ricostruzione; Una costruzione che richiede molta pazienza;